أخبار دولية 20 كانون الثاني 2022 - 02:17 20/01/2022 02:17:07 الصين تعلن عن أول وارداتها من النفط الإيراني خلال عام

الصين تعلن عن أول وارداتها من النفط الإيراني خلال عام

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LBCI News Lebanon

أعلنت الصين عن أول شحنة واردات من النفط الخام الإيراني منذ كانون الأول 2020، بحسب بيانات أصدرتها الجمارك.



وأظهرت البيانات استيراد الصين 260312 طنا من النفط الخام الإيراني في كانون الأول الماضي. الإعلان

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