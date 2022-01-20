الصين تعلن أنها أبعدت سفينة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي

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أعلن الجيش الصيني أن القوات المسلحة تعقبت سفينة حربية أميركية وأبعدتها بعد أن دخلت مياها قرب جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، في أحدث تصعيد للتوتر في الممر المائي المتنازع عليه.وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني إن السفينة الحربية الأميركية بنفولد أبحرت "بشكل غير قانوني" داخل المياه الإقليمية الصينية دون تصريح منتهكة سيادة البلاد، وتعقبتها البحرية والقوات الجوية الصينية.وطالب الجيش الصيني "الجانب الأميركي بالتوقف على الفور عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية وإلا سيتحمل عواقب خطيرة لأحداث غير متوقعة".وقالت البحرية الأميركية إن السفينة بنفولد "أكدت حريات وحقوق الملاحة قرب جزر باراسيل تمشيا مع القانون الدولي".وكثيرا ما تنفذ الولايات المتحدة ما تصفها بأنها مهام لتأكيد حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي لتحدي مطالبات الصين بالسيادة في المنطقة.وتطالب الصين بالسيادة على معظم مياه بحر الصين الجنوبي وسط مطالبات متداخلة من تايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين.