الكرملين يندد بتصريحات "مزعزعة للوضع" حول أوكرانيا أدلى بها بايدن

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ندد الكرملين اليوم، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول أوكرانيا والتي وعد بها موسكو برد "قاس" في حال هاجمت أوكرانيا عسكريا، معتبرا أنها "مزعزعة للوضع".وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "التصريحات تتكرر على الدوام ولا تساهم في تهدئة التوتر الحالي بل أنها قد تساهم في زعزعة الوضع".وأشار بيسكوف الى أن هذه التصريحات "يمكن أن تثير آمالا خاطئة كليا لدى بعض المتهورين الأوكرانيين (..) الذين قد يحاولون حل المشكلة في جنوب شرق أوكرانيا عبر القوة". وتتواجه كييف في هذه المنطقة منذ العام 2014 مع انفصاليين مؤيدين للروس.وقال الرئيس الأميركي إن روسيا ستواجه "كارثة" في حال مهاجمتها أوكرانيا.وأشار بايدن أيضا إلى احتمال تكبدها خسائر بشرية "كبيرة" على أرض المعركة.ونشرت روسيا في الأشهر الأخيرة آلاف الجنود عند الحدود مع اوكرانيا ما أثار مخاوف من إمكان غزوها لجارتها. وفي حين تنفي روسيا أن تكون لديها نية بغزو أوكرانيا، تشدد موسكو على ضرورة حصولها على ضمانات أمنية خطية تشمل وعدا بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.وبعد جولة من المحادثات الدبلوماسية في أوروبا الأسبوع الماضي، ستحاول موسكو وواشنطن الجمعة مجددا العمل على تجنب وقوع نزاع جديد في أوكرانيا خلال لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن في جنيف، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".