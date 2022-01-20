توقف إمدادات الغاز الإيرانية إلى تركيا بسبب عطل فني

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أعلن مسؤولون بقطاع الغاز اليوم، أن إيران أوقفت تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا لما يصل إلى عشرة أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية إلى إصدار أمر لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40 بالمئة.ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهم ان السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 بالمئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة، مشيرين إلى أنه سيجري أيضا استثناء المستشفيات والمدارس.وأعلن المسؤولون أن إيران أبلغت تركيا بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لعشرة أيام، لكن المحادثات جارية لاستئناف الإمدادات قبل ذلك.وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان وإيران. وبحسب أحدث البيانات الرسمية، وفرت إيران وحدها 16 بالمئة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.