أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 07:27
20/01/2022 07:27:08
ولي العهد السعودي يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية
ولي العهد السعودي يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية
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LBCI News Lebanon
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم، مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، بحسب ما أفادت وكالة أنباء السعودية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.
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