أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 07:27
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ولي العهد السعودي يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية

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ولي العهد السعودي يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية
Lebanon News
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم، مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، بحسب ما أفادت وكالة أنباء السعودية. 
 
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.
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