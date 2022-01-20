أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 09:44
20/01/2022 09:44:59
الرئيس الأوكراني: ضمان أمن أوروبا مستحيل بدون "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"
الرئيس الأوكراني: ضمان أمن أوروبا مستحيل بدون "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أراضي أوكرانيا,الرئيس الأوكراني,الرئيس الأوكراني: ضمان أمن أوروبا مستحيل بدون "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"
LBCI News Lebanon
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن ضمان أمن القارة الأوروبية مستحيل بدون استعادة "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"، في وقت تخشى هذه الأخيرة غزوًا روسيًا.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
الرئيس الأوكراني
أراضي أوكرانيا
إقرأ أيضاً