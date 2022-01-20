أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 09:44
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الرئيس الأوكراني: ضمان أمن أوروبا مستحيل بدون "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"

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الرئيس الأوكراني: ضمان أمن أوروبا مستحيل بدون &quot;سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا&quot;
Lebanon News
     
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن ضمان أمن القارة الأوروبية مستحيل بدون استعادة "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا"، في وقت تخشى هذه الأخيرة غزوًا روسيًا.
 
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