مصدر فرنسي: ثمة حاجة لتغيير نهج المحادثات النووية مع إيران وشباط حاسم

مصدر فرنسي: ثمة حاجة لتغيير نهج المحادثات النووية مع إيران وشباط حاسم

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LBCI News Lebanon

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الخميس أنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية لأن المسار الحالي لن يفضي إلى اتفاق.