أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 10:33
20/01/2022 10:33:33
مصدر فرنسي: ثمة حاجة لتغيير نهج المحادثات النووية مع إيران وشباط حاسم
مصدر فرنسي: ثمة حاجة لتغيير نهج المحادثات النووية مع إيران وشباط حاسم
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LBCI News Lebanon
ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الخميس أنه ينبغي تسريع وتيرة المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية لأن المسار الحالي لن يفضي إلى اتفاق.
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