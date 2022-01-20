البرلمان الفرنسي يقر اقتراحا يندد "بالإبادة الجماعية" ضد الويغور بالصين

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وافق البرلمان الفرنسي على اقتراح من قبل المعارضة يطالب الحكومة بالتنديد بالصين لارتكابها "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" بحق أقلية الويغور المسلمة، ويطالبها أيضا بإتخاذ تدابير على صعيد السياسة الخارجية لوقف ذلك.وتمت الموافقة على الاقتراح غير الملزم، بقيادة الحزب الاشتراكي وبدعم عدة أحزاب معارضة أخرى، بأغلبية 169 صوتا مقابل صوت واحد معارض.وقبل بدء أوليمبياد الألعاب الشتوية في الصين، يدعو الاقتراح الحكومة إلى حماية الويغور في فرنسا من أي تخويف أو مضايقات من جانب الصين.وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الانسان في إقليم شينجيانغ، وتقول إن معسكراتها تقدم تدريبا مهنيا ولها أهمية في مكافحة التطرف.