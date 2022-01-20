أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 13:22
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فرنسا واليابان تطالبان إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية

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فرنسا واليابان تطالبان إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية
Lebanon News
طالب وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان في بيان مشترك، عقب اجتماع عبر الإنترنت اليوم، إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية.
 
من ناحية أخرى، عبر الوزراء عن دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحثوا روسيا على تجنب تصعيد التوتر.
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