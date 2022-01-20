الإمارات: صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم بعضها تم اعتراضه

الإعلان

أعلن سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة أن صواريخ كروز وصواريخ باليستية استخدمت إلى جانب طائرات مسيرة في الهجوم الذي وقع الاثنين على الإمارات وأنه تم اعتراض عدد منها.وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الإمارات، التي نادرا ما تتناول أمنها علانية، إن صواريخ استخدمت في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في أبوظبي والمرة الأولى التي تعلن فيها اعتراض بعض الأسلحة المستخدمة في الهجوم.وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قد أعلنت أنها نفذت الهجوم بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة. وأعلنت شرطة أبوظبي أنها عثرت على أجزاء من طائرات صغيرة يمكن أن تكون طائرات مسيرة لكنها لم تذكر شيئا عن الصواريخ.وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أميركا الوطني: "استهدفت هجمات عدة مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتم اعتراض عدد منها".ولفت العتيبة في تعليقاته الى أن الإمارات "خرجت من اليمن منذ مدة". وقال ان "مهاجمة بلد ليس في حالة اشتباك يبرر جدا" إعادة التوصيف الإرهابي للحوثيين.