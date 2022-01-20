مقتل ستة مدنيين في قصف على مدينة عفرين السورية

مقتل ستة مدنيين في قصف على مدينة عفرين السورية

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LBCI News Lebanon



قُتل ستة مدنيين جرّاء قصف الخميس على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركية في شمال سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.





وقال المرصد إن "القصف المدفعي نُفّذ من مناطق تواجد قوات النظام والقوات الكردية".