أخبار دولية
20 كانون الثاني 2022 - 15:31
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مقتل ستة مدنيين في قصف على مدينة عفرين السورية

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مقتل ستة مدنيين في قصف على مدينة عفرين السورية
Lebanon News

قُتل ستة مدنيين جرّاء قصف الخميس على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركية في شمال سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
 
     
وقال المرصد إن "القصف المدفعي نُفّذ من مناطق تواجد قوات النظام والقوات الكردية".
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