البرلمان النمسوي يتبنّى قانونًا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كوفيد

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LBCI News Lebanon

أقر البرلمان النمسوي خلال جلسة تصويت فرض التطعيم الإلزامي ضد كوفيد، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا.



وقالت الرئيسة الثانية للمجلس الوطني النمسوي دوريس بوريس بعد جلسات دامت ساعات لمناقشة القانون الجديد "تم تبنيه بالأغلبية اللازمة".