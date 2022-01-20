بنديكتوس السادس عشر يعلن صدمته من تقرير يتّهمه بالسكوت عن شبهات باعتداءات جنسية على قاصرين

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أعرب البابا السابق بنديكتوس السادس عشر الخميس عن "صدمته وخجله" بعد صدور تقرير اتّهمه بأنه لم يتّخذ أي إجراء لمنع كهنة من ارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرين في الأبرشية الألمانية التي كان مسؤولا عنها في ثمانينات القرن الماضي، بحسب الناطق باسمه.وبحسب بيان صادر عن المتحدث بإسم البابا السابق المونسنيور جورج غانسوين، فإن البابا الفخري الألماني البالغ من العمر 94 عامًا الذي "لم يكن على علم بالتقرير والذي سيفحصه في الأيام المقبلة"، يعرب عن قربه الشخصي وصلاته لجميع الضحايا".وأكد محامون في مكتب "فيستفال شبيلكر فاستل" في التقرير أن الكاردينال جوزف راتسينغر، قبل توليه سدة الحبرية، لم يتّخذ أي تدبير بحق أربعة كهنة يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على قصّر. وفي رد على تقرير المحامين، أعرب البابا الفخري المقيم في الفاتيكان والمبتعد عن الحياة العامة منذ العام 2013، عن رفضه "الشديد" تحميله أي مسؤولية. لكن المحامي مارتن بوش يوضح أن هذا الموقف لا يتسم بـ"المصداقية" في نظر خبراء، لأنه في حالتين مذكورتين في التقرير، يتعلق الأمر برجال دين سبق أن ارتكبوا اعتداءات مثبتة قضائيا. وواصل الكاهنان عملهما في الكنيسة ولم يتخذ أي إجراء بحقّهما.ويشير معدّو التقرير إلى تولّد "قناعة لديهم" بأن الكاردينال راتسينغر الذي كان يرأس الأبرشية في ميونيخ وفرايزينغ كان على علم بأن الكاهن بيتر هولرمان سبق أن تحرّش بأطفال جنسيا. وكان هذا الأخير وصل في العام 1980 إلى منطقة شمال الراين فستفاليا في بافاريا حيث ارتكب انتهاكات لم يعاقب عليها على مدى عقود.وعلّق الفاتيكان على التقرير معبرا عن "شعوره بالعار والندم". وقال مدير المكتب الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني لصحافيين "يجدّد الكرسي الرسولي شعوره بالعار والندم للعنف الذي مورس على قاصرين من رجال دين، ويؤكد لجميع الضحايا تضامنه" معهم. وأضاف أن الفاتيكان "سيولي الوثيقة كل الاهتمام اللازم"، مشيرا الى أنه سيطلع عليه بالتفصيل بعد نشره "لدراسة التفاصيل".