أخبار دولية
21 كانون الثاني 2022 - 01:57
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17 قتيلا و59 جريحا جراء انفجار ناجم عن حادث في غرب غانا

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17 قتيلا و59 جريحا جراء انفجار ناجم عن حادث في غرب غانا
Lebanon News
لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 59 آخرون في انفجار دمر جزءا من مدينة في غرب غانا ونجم عن حادث تعرضت له شاحنة تحمل مواد متفجرة، وفق ما أعلنت الحكومة ليلاً.

ووقع الانفجار الخميس قرابة الظهر في أبياتسي، قرب بوغوسو، على بُعد نحو 300 كيلومتر غرب أكرا، عاصمة الدولة الغنية بالموارد المعدنية الواقعة في غرب إفريقيا.
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وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ-نكروما في بيان إنّ العناصر الأولى للتحقيق تظهر أنّ الأمر يتعلّق بـ"حادث بين شاحنة تنقل مواد متفجّرة لشركة تعدين، ودرّاجة ناريّة وآليّة ثالثة، وقع بالقرب من محوّل كهربائي وأدّى إلى الانفجار". 

أضاف "تم للأسف تأكيد مقتل ما مجموعه 17 شخصا وإنقاذ 59 جريحا" آخرين.

وأوضح الوزير أنّ من بين المصابين التسعة والخمسين، تجري حاليا رعاية 42 شخصا في مراكز صحّية، مشيرا إلى أنّ "بعضهم في حال حرجة".

وقالت الحكومة إن كل المستشفيات القريبة من موقع الحادث تعمل على معالجة المصابين، لافتة إلى أنه تم تفعيل خطة إجلاء لنقل مَن هم في حال حرجة إلى مرافق طبّية في أكرا لكي يتمكنوا من تلقي العلاج.

وجاء في بيان الحكومة أنه "من أجل تفادي وقوع انفجار ثان، نُشر فريق مشترك من خبراء الانفجارات في الشرطة والجيش، لمراقبة الوضع واتخاذ إجراءات أمنية".
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