حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تعود إلى المتوسط أوائل شباط

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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الخميس أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ستعود إلى البحر الأبيض المتوسط الشهر المقبل للمشاركة خصوصًا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.وكتبت بارلي في تغريدة: "حاملة الطائرات شارل ديغول ومجموعتها البحرية الجوية تبحر مجددًا في بداية شباط"، موضحة أن "هذه المهمة التي سميت +كليمنصو 2022+ ستقودها خصوصًا إلى المشاركة في عملية العزم الصلب التي تكافح تنظيم الدولة الإسلامية في المشرق".وأشارت إلى أن حاملة الطائرات هذه التي تشكل أداة غير عادية للقوة والنفوذ، ستشارك أيضًا في العديد من التدريبات مع القوات البحرية الشريكة وستساهم في تقييمنا المستقل للوضع، وهو أمر ضروري لقوة توازن مثل فرنسا.