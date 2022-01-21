أخبار دولية
21 كانون الثاني 2022 - 04:06
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مقتل 11 جنديًا عراقيًا في هجوم نسب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد

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مقتل 11 جنديًا عراقيًا في هجوم نسب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد
Lebanon News
قتل 11 جنديًا عراقيًا فجر الجمعة في هجوم إستهدف مقرًا للجيش العراقي ونسب لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، كما ذكر مسؤول عسكري في ديالى لوكالة فرانس برس.
     
وقال المسوؤل الذي طلب عدم كشف هويته إن "11 جنديًا بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بأسلحة مختلفة بينها خفيفة"، موضحًا أن "الهجوم وقع حوالى الساعة 02:30 بعد منتصف الليل ضد مقر في منطقة حاوي العظيم الواقعة إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين حيث لا تزال تنشط خلايا للتنظيم الجهادي." 
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