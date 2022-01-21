النائب العام الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق في استخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني

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أمر النائب العام في إسرائيل بفتح تحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، في ظل تقارير ذكرت أن جهات إنفاذ القانون استخدمت برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.وأشار تقرير لصحيفة (كالكاليست) الإقتصادية اليومية إلى إساءة الشرطة استخدام برنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأميركية على قائمة سوداء. ودفع هذا التقرير الكنيست إلى طلب تفسير من المسؤولين بالشرطة.وفي خطاب إلى مفوض الشرطة قال النائب العام أفيخاي ماندلبليت إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلًا على سوء إستخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة.ورأى أنه كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية.