خفر السواحل التونسي ينتشل أربع جثث ويبحث عن 7 مفقودين إثر غرق مركب مهاجرين

الإعلان

إنتشلت قوات خفر السواحل التونسيين أربع جثث وتواصل الجمعة عمليات بحث عن سبعة مهاجرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة وسط شرق تونس وعلى متنه 32 شخصًا.وقال الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس: "غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الفاصلة بين 19 و20 كانون الثاني وكان على متنه 32 مهاجرًا وفقًا لشهادة الناجين".وأضاف الجبابلي: "تم إنقاذ 21 وانتشال جثة في مرحلة أولى تم انتشلت قوات خفر السواحل الخميس والجمعة ثلاث جثث إضافية من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 أعوام وجاري البحث عن المفقودين الباقين".