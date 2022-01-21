بلينكن بعد لقائه لافروف: واشنطن ستردّ على أي هجوم روسي

بلينكن: الحوار مع موسكو سيتواصل

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LBCI News Lebanon

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا، مؤكدا أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.



وبعد محادثات "صريحة وجوهرية" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، أكد بلينكن أن واشنطن ستعرض "أفكارا" على شكل رد خطي على موسكو الأسبوع المقبل، موضحا أن الحوار مع موسكو سيتواصل وأنه طلب من روسيا أن تثبت أنها لا تخطط لغزو أوكرانيا.

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كما أنه لم يستبعد فكرة عقد قمة بين الرئيسين الاميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في حال إحراز تقدم حول أوكرانيا.



من جهة أخرى، لفت وزير الخارجية الاميركي إلى أن هناك فرصة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق مثال للتعاون الممكن بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا الأمنية.