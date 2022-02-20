الكرملين: توقعات الغرب اليومية عن غزو روسيا لأوكرانيا مستفزة

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اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مثيرة للاستفزاز وقد يكون لها عواقب وخيمة.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن لفت إلى أنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا وأنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة. ونفت روسيا مرارا اعتزامها غزو أوكرانيا.وأكد بيسكوف لقناة روسيا 1 الحكومية أن بوتين لا يلقي بالا لمثل هذه التصريحات الغربية.وقال: "الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر. وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي، على سبيل المثال على خط التماس في شرق أوكرانيا، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها".وشدد المتحدث على أن كل ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وقال:" الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة".