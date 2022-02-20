بوتين يؤكد لماكرون مجددًا نيته سحب القوات الروسية من بيلاروسيا

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كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون "نيته سحب قواته" من بيلاروسيا "حين تنتهي المناورات المستمرة" في هذا البلد، وفق ما أفاد الاليزيه إثر مشاورات هاتفية بين الرئيسين اليوم.وقالت الرئاسة الفرنسية انه "ينبغي التحقق من كل ذلك، هذا الامر قد يستغرق بعض الوقت"، مع "الملاحظة أن تصريحات سلطات بيلاروسيا" التي أكدت بقاء القوات الروسية "لا تنسجم مع تصريحات الرئيس بوتين".واعلنت مينسك، حليفة موسكو في أزمتها مع الغربيين، أن القوات الروسية الموجودة على اراضيها منذ العاشر من شباط لاجراء مناورات عسكرية من المقرر أن تنتهي الاحد، ستبقى من أجل مناورات أخرى مماثلة.