أخبار دولية
20 شباط 2022 - 12:13
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الإليزيه: محادثات مرتقبة "خلال الساعات المقبلة" بين الرئيس الفرنسي وبايدن وشولتس

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الإليزيه: محادثات مرتقبة &quot;خلال الساعات المقبلة&quot; بين الرئيس الفرنسي وبايدن وشولتس
Lebanon News
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات "خلال الساعات المقبلة" مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
      
وأفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي قد يجري محادثات أيضًا مع رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراغي وكذلك مع "شركاء مقربين آخرين". 
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ويأتي ذلك بعدما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتّفقا على "تكثيف الجهود الدبلوماسية" في الملف الأوكراني.
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