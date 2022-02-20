أخبار دولية
20 شباط 2022 - 15:08
20/02/2022 15:08:31
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين,المركز الألماني لعلوم الأرض,المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
LBCI News Lebanon
ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض اليوم ان زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين.
وقال ان مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
المركز الألماني لعلوم الأرض
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
إقرأ أيضاً