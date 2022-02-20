أخبار دولية
20 شباط 2022 - 15:08
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المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين

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المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
Lebanon News
ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض اليوم ان زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين.
 
 
وقال ان مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. 
 
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