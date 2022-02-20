أخبار دولية
20 شباط 2022 - 15:27
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حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152

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حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152
Lebanon News
  
ارتفع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 152، وفق ما أعلنت السلطات الأحد. 
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