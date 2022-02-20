أخبار دولية 20 شباط 2022 - 15:27 20/02/2022 15:27:12 حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152

حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152

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LBCI News Lebanon



ارتفع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 152، وفق ما أعلنت السلطات الأحد. الإعلان

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