أخبار دولية
20 شباط 2022 - 15:27
20/02/2022 15:27:12
حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152
حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152
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LBCI News Lebanon
ارتفع عدد القتلى نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 152، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.
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أخبار دولية
حصيلة قتلى
الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل ترتفع إلى 152
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