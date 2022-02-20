أخبار دولية 20 شباط 2022 - 18:59 20/02/2022 18:59:12 دوي انفجار في مدينة يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا

دوي انفجار في مدينة يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

أفاد شاهد من وكالة "رويترز" بأن دوي انفجار سمع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.



ولم يُعرف سبب الانفجار. الإعلان

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