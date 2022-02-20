جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، أن الالتزام الذي قطعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إشارة تحظى بالترحيب على أن بوتين ربما لا يزال على استعداد للانخراط في حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.وتحدث جونسون إلى ماكرون بعد أن أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا مع بوتين.وقال متحدث باسم داوننغ ستريت: "رئيس الوزراء أشار إلى أن التزام الرئيس بوتين أمام الرئيس ماكرون إشارة مُرحب بها على أنه ربما لا يزال على استعداد للانخراط في إيجاد حل دبلوماسي".وأضاف المتحدث: "رئيس الوزراء شدد على أن صوت أوكرانيا يجب أن يكون محوريا في أي مناقشات".وقال الكرملين إن بوتين وماكرون ناقشا في اتصال هاتفي الأحد الحاجة إلى تكثيف البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في شرق أوكرانيا.