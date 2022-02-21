بايدن يوافق مبدئيا على عقد قمة مع بوتين بشأن أوكرانيا... ماذا في آخر تطورات الأزمة؟

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أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا مما يوفر طريقا محتملا للخروج من واحدة من أخطر الأزمات الأوروبية منذ عشرات السنين.وقال قصر الاليزيه إنه "سيتعين إعداد ما ستناقشه القمة من قبل وزير الخارجية الأميركي بلينكن ووزير الخارجية الروسي لافروف خلال اجتماعهما يوم الخميس 24 شباط". وأضاف "لا يمكن عقده إلا بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا".وأشار البيان الى أن ماكرون سيساعد في إعداد ما ستتناوله المحادثات.وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن وافق على الاجتماع "من حيث المبدأ" ولكن فقط "إذا لم يحدث غزو". وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "إننا مستعدون دائما للدبلوماسية". وأضافت "نحن مستعدون ايضا لفرض عواقب وخيمة وسريعة اذا اختارت روسيا الحرب بدلا من ذلك".وصدر إعلان القمة بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين ماكرون وبايدن وبوتين وزيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولكن لم تتضح تفاصيل كثيرة بشأن القمة المقترحة.وقال مسؤول بإدارة بايدن في رسالة بالبريد الإلكتروني إن القمة كانت "افتراضية تماما" لأنه لم يتم تحديد التوقيت والشكل بعد.وأوضح مايكل ماكفول، السفير الأميركي السابق لدى روسيا، إنه يشكك في أن هذه القمة سوف تعقد. وكتب في رسالة على تويتر "لكن إذا التقى بايدن وبوتين فعليهما دعوة (زيلينسكي) للانضمام."وازداد التوتر بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أن روسيا ستمدد التدريبات العسكرية في روسيا البيضاء والتي كان من المقرر أن تنتهي الأحد. وأظهرت على ما يبدو صور الأقمار الصناعية عمليات نشر جديدة للمدرعات والقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ألغى زيارة لولاية ديلاوير وسيبقى في واشنطن عقب اجتماع استمر ساعتين لمجلس الأمن القومي الأميركي.وتحدثت شركة ماكسار الأميركية لصور الأقمار الصناعية عن عمليات نشر جديدة متعددة لوحدات عسكرية روسية في الغابات والمزارع والمناطق الصناعية على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وهو أمر قالت ماكسار إنه يمثل تغييرا عما شوهد في الأسابيع الأخيرة.وقالت الشركة "حتى وقت قريب، شوهدت معظم عمليات الانتشار متمركزة بشكل أساسي في أو بالقرب من حاميات عسكرية ومناطق تدريب موجودة".الى ذلك، أكّد بلينكن لمحطة (سي إن إن) أن جميع الدلائل تشير إلى أن روسيا على وشك الغزو، لكن روسيا نفت مرارا وجود مثل تلك الخطط.ولفت بلينكن الى أن "كل ما نراه يشير إلى أن هذا أمر في غاية الخطورة، بأننا على وشك غزو"، موضحا أن الغرب مستعد بشكل متواز إذا أقدمت موسكو على تنفيذ الغزو. وقال: "إلى أن تتحرك الدبابات بالفعل وتحلق الطائرات، سنستغل كل فرصة وكل دقيقة لدينا لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية ما زالت قادرة على إثناء الرئيس (فلاديمير) بوتين عن المضي قدما".على الأرض، تعالت طبول الحرب خلال الأيام القليلة الماضية في شرق أوكرانيا، حيث سيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على أجزاء من الأراضي في عام 2014.وزادت حدة القصف المتقطع عبر الخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين منذ الخميس. واستمرت اصوات القتال حتى الاثنين عندما سمع دوي انفجار في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون. وكان سببه غير معروف.وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا أعلنوا مقتل مدنيين اثنين في قصف للقوات الحكومية في كييف.ونقلت الوكالة عن ممثلي جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد قولهم إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.واتهمت كييف القوات الموالية لروسيا بقصف مواطنيها في شرق أوكرانيا لإلقاء اللوم في الهجمات على القوات الحكومية الأوكرانية.وأدى القتال والتدريبات العسكرية الروسية المستمرة إلى توتر أوروبا.وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في مقابلة تلفزيونية إن القارة على شفا كارثة. وأضاف "ليس من قبيل المبالغة القول إن أوروبا تبتعد خطوة عن الحرب وهو أمر لم يكن متصورا قبل وقت ليس بطويل".