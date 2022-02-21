المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا

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كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف إلى تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.وقالت فون دير لاين لقناة (ايه.ار.دي) التلفزيونية إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية". وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".وأشارت الى أنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو رافضة المناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها. وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".وأكّدت أن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا" إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.