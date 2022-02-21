أخبار دولية
21 شباط 2022 - 01:51
Back

المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا

المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا, غزو, روسيا,المفوضية الأوروبية, المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
episodes
المفوضية الأوروبية: روسيا لن تستطيع دخول الأسواق المالية والحصول على سلع متطورة إذا غزت أوكرانيا
Lebanon News
كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.

ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف إلى تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.
الإعلان

وقالت فون دير لاين لقناة (ايه.ار.دي) التلفزيونية إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية". وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".

وأشارت الى أنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو رافضة المناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.

وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها. وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".

وأكّدت أن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا" إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.
 
         
 
الإعلان
إقرأ أيضاً