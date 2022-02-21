تأمين العاصمة الكندية وتنظيفها بعد احتجاج استمر ثلاثة أسابيع

الإعلان

تمكنت الشرطة الكندية الأحد من تأمين وسط العاصمة في الوقت الذي قام فيه عمال المدينة بإزالة القمامة وإخلاء الشوارع بعد مواجهات متوترة استمرت يومين واعتقال 191 شخصا منهية احتلالا استمر ثلاثة أسابيع لوسط لأوتاوا.واستخدم المتظاهرون مئات الشاحنات والمركبات لإغلاق وسط المدينة منذ 28 كانون الثاني مما دفع رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى استخدام سلطات الطوارئ التي نادرا ما يتم اللجوء إليها. وقالت الشرطة إنه تم سحب 76 مركبة.وكان المتظاهرون يريدون في البداية إنهاء فرض لقاح كوفيد-19 على سائقي الشاحنات عبر الحدود لكن الاحتجاج تحول تدريجيا إلى مظاهرة ضد الحكومة وترودو.واستخدمت الشرطة الكندية السبت رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية واعتقلت العشرات مع إخلاء الشوارع الواقعة أمام البرلمان من المتظاهرين المعتصمين هناك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للاحتجاج على قيود جائحة كورونا.