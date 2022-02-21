الرئيس الإيراني يأمل في أن يعزز مؤتمر للغاز في قطر العلاقات مع دول الخليج

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي انه يأمل في أن تعزز زيارة لقطر لحضور مؤتمر إقليمي للغاز العلاقات السياسية والتجارية مع دول الخليج.وقال رئيسي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي قبل مغادرته طهران: "إيران من مؤسسي منتدى الدول المصدرة للغاز لأننا من أهم ثلاث دول منتجة ومصدرة للغاز".هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني لقطر منذ 11 عاما، وهي ثالث زيارة خارجية لرئيسي منذ توليه المنصب.وتواجه إيران عجزا في الغاز بالداخل بسبب بلوغ الاستهلاك مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وهو ما يرجع بشكل خاصة إلى الطلب على تدفئة المنازل في فصل الشتاء، واضطرت إلى قطع الإمدادات عن مصانع الأسمنت وغيرها من القطاعات.وتخوض واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة لإنقاذ اتفاق إيران المبرم في 2015 مع قوى عالمية وسط تنامي مخاوف غربية حيال تسارع تقدم طهران النووي، وهو ما تراه القوى الغربية أمرا لا رجوع فيه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.