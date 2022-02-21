أخبار دولية
21 شباط 2022 - 03:46
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"وفا تيليكوم" تحصل على رخصة المشغل الثالث لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا

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&quot;وفا تيليكوم&quot; تحصل على رخصة المشغل الثالث لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا
Lebanon News
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية أن وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منحتا شركة وفا تيليكوم الترخيص الثالث لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول في البلاد.
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