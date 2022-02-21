أخبار دولية
21 شباط 2022 - 03:46
21/02/2022 03:46:40
"وفا تيليكوم" تحصل على رخصة المشغل الثالث لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا
"وفا تيليكوم" تحصل على رخصة المشغل الثالث لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا
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LBCI News Lebanon
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية أن وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منحتا شركة وفا تيليكوم الترخيص الثالث لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول في البلاد.
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