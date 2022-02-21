أخبار دولية
21 شباط 2022 - 04:30
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الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا النووية تحرز "تقدما كبيرا" ومستعدون لإجراء محادثات مع السعودية

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الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا النووية تحرز &quot;تقدما كبيرا&quot; ومستعدون لإجراء محادثات مع السعودية
Lebanon News
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي إن المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية أحرزت "تقدما كبيرا".

وقال زاده بشأن  محادثات فيينا النووية: "لا اتفاق على شيء لحين التوافق حول كل شيء".

وفي إطار آخر، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية.
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وعلى صعيد منفصل، قال أكبر مسؤول أمني إيراني علي شمخاني إن المحادثات مع المفاوضين الأوروبيين جارية وستستمر، في حين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست على جدول الأعمال لأنها لن تكون مصدر "أي انفراجة".
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