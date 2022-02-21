وزير دفاع بريطانيا: ثمة ما يدعو لقلق شديد إزاء استمرار تمسك بوتين بغزو أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن هناك ما يدعو للقلق بشدة من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال متمسكا بغزو أوكرانيا.وقال والاس أمام البرلمان إن هناك زيادة مستمرة في أعداد القوات بالقرب من الحدود بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحوادث التي قد تستخدم ذريعة للهجوم.وأضاف: "لقد رأينا خلال الأسابيع القليلة الماضية الأساليب التقليدية الروسية تُنفذ على نحو يبعث على القلق الشديد من أن الرئيس بوتين لا يزال متمسكا بالغزو".وحث والاس بوتين على العدول عن فكرة الغزو ومعاودة الالتزام بالدبلوماسية.وردا على سؤال من أحد المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لبدء فرض عقوبات بريطانية على روسيا، قال والاس: "إذا كنا سنفرض العقوبات بشكل أحادي، ولم تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشيء نفسه، فسيكون هناك خطر يتمثل في استفادة بوتين من الوضع واللعب على وتر ‭‭'‬‬فرق تسد‭‭'‬‬".