الاتحاد الأوروبي يتفق "من حيث المبدأ" على تشكيل بعثة تدرّب الجيش الأوكراني

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الاتحاد الأوروبي اتفق "من حيث المبدأ" على تشكيل بعثة استشارية للتدريب العسكري في أوكرانيا، لكن من دون التوصّل إلى اتفاق على تفاصيلها بعد.ويأتي الإعلان فيما يحذّر الغرب من أنّ روسيا تستعدّ لغزو أوكرانيا بعدما حشدت حوالى 150 ألف جندي عند حدودها.وقال كوليبا للصحافيين بعد لقاء جمعه بنظرائه الأوروبيين في بروكسل: "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على أن يطلق الاتحاد بعثة استشارية للتدريب العسكري في أوكرانيا. هذه ليست قوة قتالية".ولفت إلى أن التفاصيل والمعايير والإطار الزمني لعملية إطلاق البعثة ما زالت بحاجة إلى المناقشة، لكن من الضروري للغاية أن نفتح هذه الصفحة الجديدة في علاقاتنا.وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بأنه من المنتظر أن يعطي اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل الضوء الأخضر لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل لتقديم مقترح رسمي بالبعثة.وذكر دبلوماسيون أن البعثة ستبدأ عملها على الأرجح عبر دورات تقام في الصفوف للمساعدة على تحسين أداء الضباط الأوكرانيين.وتدور نقاشات منذ أشهر بين الدول الأعضاء بشأن تشكيلة البعثة المرتقبة بعدما قدّمت أوكرانيا في تموز طلباً للتكتل لإرسال مدرّبين عسكريين.وفي حين تطالب دول شرق أوروبا بنشر عدد كبير من القوات لتدريب الجيش الأوكراني، فإنّ دولاً أخرى سعت للحدّ من حجم البعثة.ومن شأن أي نشر لعناصر غربيين في أوكرانيا أن يثير حفيظة الكرملين، حتى وإن كان محدوداً.