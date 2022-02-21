بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا

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أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أنّه أبلغ كلاً من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقراره هذا.وقال الكرملين في بيان إنه في المستقبل القريب يعتزم الرئيس توقيع أمر بالاعتراف باستقلال المنطقتين.وأضاف أنّ بوتين أبلغ هذا القرار إلى كل منّ ماكرون وشولتس خلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين.ونقل بيان الكرملين عن الزعيمين الفرنسي والألماني أنّهما أعربا عن "خيبة أملهما" لقرار الرئيس الروسي.وبحسب وسائل إعلام حكومية فإنّ بوتين سيلقي "بعد قليل" خطاباً عبر التلفزيون الرسمي.وكان زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا طالبا بوتين الإثنين بالاعتراف باستقلال "جمهوريتيهما" وإقامة "تعاون دفاعي".وأطلق هذه الدعوة المنسقة والتي بثت عبر التلفزيون الروسي، رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" دينيس بوشيلين ورئيس "جمهورية لوغانسك الشعبية" ليونيد باسيتشنيك.وسارع بوتين إلى الرد على الدعوة بالقول إن روسيا تدرس طلب الاعتراف باستقلال الانفصاليين في أوكرانيا.ووجه النواب الروس في 15 شباط دعوة إلى بوتين للاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المدعومة من موسكو والتي تشهد مواجهات مع الجيش الأوكراني في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات، بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.ويتهم الغربيون موسكو التي نشرت وفقا لهم حوالى 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، بالبحث عن ذريعة لتبرير تدخل مسلح.وتوالت التحذيرات لروسيا من الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين، فيما أكدت الولايات المتحدة أنّ الخطوة ستمثّل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".