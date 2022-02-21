بوتين يأمر الجيش الروسي بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الإثنين الجيش بـ"حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف لتوّه باستقلالهما.وأصدر بوتين مرسومين أمر بموجبهما وزارة الدفاع بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين" دونيتسك ولوغانسك.والمرسومان اللذان نشرا على موقع قاعدة البيانات الروسية للوثائق القانونية يقع كل منهما في صفحة واحدة ولا ينصّان على أيّ جدول زمني لانتشار الجيش الروسي في المنطقتين الانفصاليتين ولا يأتيان كذلك على ذكر حجم القوات التي ستنتشر هناك.