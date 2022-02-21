بايدن أكّد لزيلينسكي التزام واشنطن "وحدة أراضي" أوكرانيا

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أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن الولايات المتحدة تلتزم وحدة أراضي أوكرانيا بعدما أعلنت روسيا اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.وخلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي، أعاد بايدن "تأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب البيت الأبيض. كما أطلع بايدن "الرئيس زيلينسكي على رد الولايات المتحدة الذي يشمل خطتنا لفرض عقوبات. وكرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم بشكل متزامن مع حلفائها وشركائها لمنع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا".