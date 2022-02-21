أخبار دولية
21 شباط 2022 - 18:48
Back

بايدن أكّد لزيلينسكي التزام واشنطن "وحدة أراضي" أوكرانيا

بايدن أكّد لزيلينسكي التزام واشنطن "وحدة أراضي" أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوكرانيا, روسيا,جو بايدن,بايدن أكّد لزيلينسكي التزام واشنطن "وحدة أراضي" أوكرانيا
episodes
بايدن أكّد لزيلينسكي التزام واشنطن &quot;وحدة أراضي&quot; أوكرانيا
Lebanon News
أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن الولايات المتحدة تلتزم وحدة أراضي أوكرانيا بعدما أعلنت روسيا اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
     
وخلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي، أعاد بايدن "تأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب البيت الأبيض. كما أطلع بايدن "الرئيس زيلينسكي على رد الولايات المتحدة الذي يشمل خطتنا لفرض عقوبات. وكرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم بشكل متزامن مع حلفائها وشركائها لمنع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا".
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً