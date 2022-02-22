واشنطن وحلفاؤها ينددون بأعمال روسيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

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نددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بأعمال روسيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الإثنين، شاجبين اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقتين إنفصاليتين في شرق أوكرانيا وإعطائه أوامر بنشر قوات هناك باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وذريعة للحرب.وسخرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من تأكيد بوتين أن مهمة القوات الروسية "حفظ السلام" في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.وقالت إنه "يدعوها قوات حفظ سلام. هذا هراء. نحن نعرف ما هي حقيقة هذه القوات".وأكد مندوب أوكرانيا سيرغي كيسليتسيا أن "الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليًا كانت وستبقى غير قابلة للتغيير بصرف النظر عن أي بيانات أو أفعال من قبل روسيا الإتحادية".أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فأعرب عن إنفتاح بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه شدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الإنفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصفه.