أخبار دولية
22 شباط 2022 - 03:46
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أوكرانيا تعلن مقتل جنديين وإصابة 12 في قصف شنه انفصاليون

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أوكرانيا تعلن مقتل جنديين وإصابة 12 في قصف شنه انفصاليون
Lebanon News
أعلن الجيش الأوكراني أن جنديين قتلا وأصيب 12 في قصف شنه انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة للضحايا منذ بداية العام، وذلك مع تزايد وتيرة انتهاكات وقف إطلاق النار.
  
وذكر الجيش على صفحته على موقع فيسبوك أنه سجل 84 ظرفا لقذيفة أطلقها الانفصاليون الذين يقول إنهم فتحوا النار على نحو 40 منطقة سكنية بطول الشريط الحدودي مستخدمين المدفعية الثقيلة.
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ووجهت أوكرانيا الاتهام إلى روسيا باستثارة أعمال العنف، قائلة إن موسكو استخدمتها كذريعة للاعتراف رسميا باستقلال شرق أوكرانيا ونقل قواتها إلى المنطقة، ما من شأنه أن يعجل بوقوع أزمة يخشى الغرب من أن تكون شرارة اندلاع حرب كبرى في المنطقة. 
 
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