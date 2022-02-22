وزير بريطاني: الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

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رأى أحد كبار الوزراء البريطانيين اليوم الثلاثاء أن الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ بالفعل، لذا ستفرض بريطانيا عقوبات على روسيا، بينما يرأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجتماعًا طارئًا بشأن الأزمة الأوكرانية.وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين إنفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد الإعتراف باستقلالهما أمس الإثنين، مما يسرع من أزمة يخشى الغرب أن تسفر عن حرب كبرى.ورأى شاهد من رويترز دبابات ومعدات عسكرية تتحرك في مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الإنفصاليون، بعد أن إعترف بوتين رسميا باستقلال المنطقتين الإنفصاليتين وأمر بنشر القوات الروسية "لحفظ السلام" في المنطقة.وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لشبكة سكاي نيوز: "يمكنك أن تتوصل إلى أن غزو أوكرانيا قد بدأ... لقد قرر الرئيس الروسي مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".وأضاف: "سنقوم بفرض عقوبات كما قلنا دائمًا".