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22 شباط 2022 - 07:20
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الرئاسة السورية: سوريا أعربت من قبل عن استعدادها للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها

الرئاسة السورية: سوريا أعربت من قبل عن استعدادها للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها Lebanon, news ,lbci ,أخبار أعربت,سوريا,السورية,الرئاسة,
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الرئاسة السورية: سوريا أعربت من قبل عن استعدادها للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها
Lebanon News
 
 
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