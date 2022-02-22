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22 شباط 2022 - 07:20
22/02/2022 07:20:50
الرئاسة السورية: سوريا أعربت من قبل عن استعدادها للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها
الرئاسة السورية: سوريا أعربت من قبل عن استعدادها للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقات معها
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LBCI News Lebanon
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