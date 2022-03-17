البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع رئيس الصين غدا بشأن أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع رئيس الصين غدا بشأن أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا الجمعة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ لبحث إدارة المنافسة بين البلدين فضلا عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

