ماذا في تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية؟

مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الرابع، تؤكد دول غربية أن القوات الروسية تقصف مدنًا أوكرانية وتقتل مدنيين، غير أنها لم تعد تحقق تقدمًا على الأرض بحسب وكالة رويترز.