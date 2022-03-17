أخبار دولية
17 آذار 2022 - 08:24
17/03/2022 08:24:36
ماذا في تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية؟
ماذا في تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية؟
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LBCI News Lebanon
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الرابع، تؤكد دول غربية أن القوات الروسية تقصف مدنًا أوكرانية وتقتل مدنيين، غير أنها لم تعد تحقق تقدمًا على الأرض بحسب وكالة رويترز.
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