أخبار دولية
17 آذار 2022 - 08:24
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ماذا في تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية؟

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Lebanon News
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الرابع، تؤكد دول غربية أن القوات الروسية تقصف مدنًا أوكرانية وتقتل مدنيين، غير أنها لم تعد تحقق تقدمًا على الأرض بحسب وكالة رويترز.
 
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