أخبار دولية 17 آذار 2022 - 11:28 17/03/2022 11:28:57 مسؤولون غربيون: لا تزال هناك فجوة واسعة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

مسؤولون غربيون: لا تزال هناك فجوة واسعة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

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LBCI News Lebanon

اعلن مسؤولون غربيون اليوم الخميس ان الجانبين الأوكراني والروسي يأخذان محادثات السلام على محمل الجد لكن فجوة كبيرة ما زالت قائمة بينهما.





وقال مسؤول لرويترز"الجانبان يأخذان الأمر على محمل الجد لكن هناك فجوة كبيرة للغاية بين مواقفهما". الإعلان

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