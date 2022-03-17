أخبار دولية
17 آذار 2022 - 11:50
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اوكرانيا تطلب من الاتحاد الاوروبي اعتبار بوتين "مجرم حرب"

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اوكرانيا تطلب من الاتحاد الاوروبي اعتبار بوتين &quot;مجرم حرب&quot;
Lebanon News
دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف الخميس الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب" وحث الأوروبيين على تكثيف شحنات الأسلحة لمساعدة كييف على التصدي للقوات الروسية.
 
     
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أثار غضب الكرملين الأربعاء عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "مجرم حرب" لقصف قواته للمدن الأوكرانية. وهذا التوصيف مبرر تمامًا في نظر كييف.
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وأكد الوزير الأوكراني أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "ليست مجرد حرب. إنه إرهاب دولة. الجيش النظامي للمعتدي يعمد عن قصد إلى ابادة المدنيين".
 
     
وقال "أدعو جميع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بأن بوتين مجرم حرب كما فعلت الولايات المتحدة".
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