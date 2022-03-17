أخبار دولية
17 آذار 2022 - 14:23
17/03/2022 14:23:00
لماذا لم تُطلق روسيا بعد هجومها على أوديسا؟
لماذا لم تُطلق روسيا بعد هجومها على أوديسا؟
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LBCI News Lebanon
في اوديسا، السلطات الأوكرانية تقول إنها "تستعد لصد إنزال روسي من البحر الأسود"، فما هي أهميتها الاستراتيجية؟
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لماذا لم تُطلق روسيا بعد
هجومها على أوديسا؟
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