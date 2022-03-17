أخبار دولية
17 آذار 2022 - 14:23
17/03/2022 14:23:00
العين على سوق النفط وتقلبات أسعاره.. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟
العين على سوق النفط وتقلبات أسعاره.. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟
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من هي الاسواق البديلة التي يبحث عنها الاوروبيون والغرب لتعويض الحظر المفروض على المشتقات النفطية الروسية؟
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أخبار دولية
العين على سوق النفط
وتقلبات أسعاره. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟
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