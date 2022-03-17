أخبار دولية
17 آذار 2022 - 14:23
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العين على سوق النفط وتقلبات أسعاره.. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟

العين على سوق النفط وتقلبات أسعاره.. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار وتقلبات أسعاره. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟,العين على سوق النفط,العين على سوق النفط وتقلبات أسعاره.. فما هي الاسواق البديلة لتعويض الحظر عن المشتقات النفطية الروسية؟
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Lebanon News
من هي الاسواق البديلة التي يبحث عنها الاوروبيون والغرب لتعويض الحظر المفروض على المشتقات النفطية الروسية؟
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