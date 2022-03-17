أخبار دولية
17 آذار 2022 - 14:25
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مفاوضات فيينا... هل عاد التفاؤل من جديد الى الواجهة؟

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Lebanon News
هل عاد التفاؤل من جديد إلى طاولة المفاوضات في فيينا.. بعد تأكيد تراجع موسكو عن شروطها السابقة؟
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