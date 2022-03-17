أخبار دولية 17 آذار 2022 - 14:25 17/03/2022 14:25:00 مفاوضات فيينا... هل عاد التفاؤل من جديد الى الواجهة؟

مفاوضات فيينا... هل عاد التفاؤل من جديد الى الواجهة؟

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LBCI News Lebanon

هل عاد التفاؤل من جديد إلى طاولة المفاوضات في فيينا.. بعد تأكيد تراجع موسكو عن شروطها السابقة؟ الإعلان

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