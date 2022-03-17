أخبار دولية
17 آذار 2022 - 13:51
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مسؤول أميركي: روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو

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مسؤول أميركي: روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو
Lebanon News
أعلن مسؤول أميركي رفيع أن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو الذي دخل الآن أسبوعه الرابع.
 
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