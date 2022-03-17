أخبار دولية 17 آذار 2022 - 13:51 17/03/2022 13:51:13 مسؤول أميركي: روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو

مسؤول أميركي: روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو

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أعلن مسؤول أميركي رفيع أن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو الذي دخل الآن أسبوعه الرابع. الإعلان

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