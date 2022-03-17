روسيا تمتنع عن التصويت على تمديد مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان

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جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة المساعدة في أفغانستان لمدة عام إضافي لكن روسيا امتنعت عن التصويت على إقرار تمديد المهمة بسبب ما وصفته بأنه "جهل عنيد بالواقع الجديد" هناك بعد أن سيطرت طالبان على السلطة.ولم يتم الاعتراف دوليا بعد بطالبان حاكمة لأفغانستان منذ استيلائها على السلطة هناك في أغسطس آب.وأرادت روسيا أن يشير المجلس إلى "السلطات الفعلية" هناك والحاجة لموافقة الدولة المضيفة على وجود الأمم المتحدة. وتم تبني القرار بتأييد 14 صوتا وأشار إلى "السلطات المعنية" ولا يذكر موافقة الدولة المضيفة.وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس: "لا نريد لمهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن تتحول إلى مهمة الأمم المتحدة المستحيلة. الدعم من السلطات الفعلية سيسمح للمهمة بأن تفي بفاعلية بمهمتها وتحقق أهدافها".وردت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة مونا جول بأن القرار، الذي صاغته بلادها، يمنح مهمة الأمم المتحدة "تفويضا قويا للتواصل مع كل الأطراف المعنية فيما يتعلق بكل جوانب مهمتها".وقالت للصحفيين: "هذا يشمل أيضا طالبان لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال اعتراف الأمم المتحدة بطالبان".